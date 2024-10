Spettacolo.periodicodaily.com - La sinergia tra ARTOWORK, Eventi e Management e MUSICULTURA per VOCI DAL MEDITERRANEO

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)entra nel mondo dei grandiinternazionali: nuova collaborazione condi Massimo Galfano e l’associazione, per il Festival InternazionaleDALsi Unisce adi Massimo Galfano eL’azienda polacca di comunicazione fondata da Giuseppe Esposito e Sofia Riccaboni,, annuncia con entusiasmo una nuova collaborazione strategica con, la società diretta da Massimo Galfano, e l’associazione, punto di riferimento per la promozione della cultura musicale in Italia.