Il premierato e i rischi di autoritarismo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Domani alle 18 al Circolo Carlo Rosselli di Milano, in occasione dell’uscita del libro “Contro il. In difesa della democrazia“ pubblicato da Left, ci sarà un confronto dal titolo “, autonomia differenziata, sicurezza: il progetto autoritario nelle riforme della destra“. Partecipano Giovanni Maria Flick (foto), presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia; Matteo Fago, editore di Left; Giovanni belli Paci, avvocato, fondatore del circolo Carlo Rosselli; Augusto Cacopardo del Coordinamento democrazia costituzionale; lo storico Agostino Giovagnoli; la scrittrice Daniela Padoan, presidente di Giustizia e Libertà. L’incontro è coordinato da Simona Maggiorelli, direttrice di Left.