Il Bologna cade a Birmingham | l’Aston Villa vince 2-0 con McGinn e Duran

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’Inghilterra si conferma amara per il, che dopo Liverpoolanche a, nella terza giornata di Champions League.2-0 grazie ai gol, tutti nella ripresa, di. I rossoblù di Italiano rimangono quindi con un solo punto in classifica, mentre ins volano a punteggio pieno a quota 9. Intensità subito alta alPark. Le prime occasioni sono del, prima con Urbanski e poi con Dallinga, che incrocia bene il destro ma trova la bella parata del Dibu Martinez. I rossoblù continuano a prendere campo e si rendono ancora pericolosi in contropiede, con Fabbian che sfiora il gol. Passano i minutie sale d’intensità la manovra del: Skorupski è decisivo in almeno due occasioni nel negare il vantaggio agli inglesi. Sul finale di tempo le squadre si allungano e aumentano i duelli in mezzo al campo.