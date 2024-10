Anteprima24.it - FOTO/ Coppia fa sesso in strada in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è il primo episodio registrato a Napoli negli ultimi due anni. Nel maggio del 2022 protagonista fu la Stazione Garibaldi ed anche in quell’occasione a scatenare l’ira fu un video diffuso sui social in cui si vedeva unafaredavanti a tutti. Stessa sorte, però stavolta ad assistere alla scena sono stati gli occupanti degli uffici del Centro Direzionale, che insi son trovati difronte ad una scena hot. Una, non curante dei, ha dato sfogo ai bollenti piaceri su una panchina del centro direzionale. Il video dellasta girando sul web, generando sgomento e indignazione per un episodio che dovrebbe far riflettere seriamente sulle condizioni di degrado ed abbandono in cui versa uno dei luoghi più frequentati della città partenopea.