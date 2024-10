Lanazione.it - Con My Montevarchi il comune è a portata di smart

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Con Myilè adi. Il Sindaco: “L'app Myrenderà più facile il rapporto tra cittadini e i servizi del” Si chiama “My” la nuova app deldiper usufruire dei servizi comunali e per essere aggiornati in ogni momento senza doversi spostare da casa, ma utilizzando solo lophone. L’obiettivo è semplificare, ridurre i tempi di risposta ed informare più prontamente il cittadino. Il nuovo sito web e l’ app My, dal costo complessivo di circa 48mila euro, rientrano in un progetto più ampio sulla digitalizzazione voluto dall’Amministrazione comunale che sarà realizzato con risorse PNRR per 280mila euro, già approvato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale del Ministero dell’Interno.