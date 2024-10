Chris Hemsworth potrebbe essere il Principe protagonista di un nuovo film live-action Disney (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attore Chris Hemsworth, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere il protagonista del nuovo film live-action della Disney. potrebbe essere Chris Hemsworth il protagonista del nuovo film dedicato alla storia del Principe Azzurro che verrà diretto da Paul King. Il regista di Paddington è impegnato nello sviluppo del progetto che racconterà la storia del personaggio insieme agli sceneggiatori Simon Farnaby e Jon Croker. Un film dedicato al Principe Per ora non è stato svelato a quale classico Disney si ispirerà il prossimo film live-action con al centro il Prince Charming, figura maschile che non ha ancora un nome e di cui non si conoscono i dettagli della storia. La figura del Principe è una presenza essenziale nel racconto Movieplayer.it - Chris Hemsworth potrebbe essere il Principe protagonista di un nuovo film live-action Disney Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attore, secondo alcune indiscrezioni,ildeldellaildeldedicato alla storia delAzzurro che verrà diretto da Paul King. Il regista di Paddington è impegnato nello sviluppo del progetto che racconterà la storia del personaggio insieme agli sceneggiatori Simon Farnaby e Jon Croker. Undedicato alPer ora non è stato svelato a quale classicosi ispirerà il prossimocon al centro il Prince Charming, figura maschile che non ha ancora un nome e di cui non si conoscono i dettagli della storia. La figura delè una presenza essenziale nel racconto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disney, Chris Hemsworth in trattative per interpretare il Principe Azzurro - Il film sul Principe Azzurro da tempo in fase di gestazione alla Disney potrebbe aver trovato il suo protagonista. Come noto, King sta scrivendo il film assieme a Simon Farnaby e Jon Croker. A ... (badtaste.it)

Tyler Rake 3, i fratelli Russo aggiornano sullo stato del film: "Ci stiamo lavorando" - Cosa ne sarà di Tyler Rake? Un aggiornamento promettente arriva dai fratelli Russo, che confermano la fase di sviluppo per il terzo film con Chris Hemsworth. (comingsoon.it)

Tyler Rake 3: Chris Hemsworth è pronto per le riprese del sequel, ecco quando inizieranno - Dopo il successo dei primi due capitoli, Netflix si sta muovendo velocemente per assicurarsi che il terzo arrivi senza intoppi entro breve tempo ... (movieplayer.it)