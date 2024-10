Champions, l'Atalanta non sfonda e il Celtic strappa lo 0-0 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Atalanta-Celtic 0-0 Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5, Hien 6.5, Kolasinac 6.5 (33'st Ruggeri 6); Bellanova 5.5 (13'st Samardzic 5.5), De Roon 6, Ederson 6.5, Zappacosta 6; Pasalic 6 (33'st Zaniolo 5.5); Retegui 5.5 (13'st De Ketelaere 6), Lookman 5.5 (24'st Cuadrado 6). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Palestra, Manzoni, V. Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini 6. Celtic Feedpress.me - Champions, l'Atalanta non sfonda e il Celtic strappa lo 0-0 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024)0-0(3-4-1-2): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5, Hien 6.5, Kolasinac 6.5 (33'st Ruggeri 6); Bellanova 5.5 (13'st Samardzic 5.5), De Roon 6, Ederson 6.5, Zappacosta 6; Pasalic 6 (33'st Zaniolo 5.5); Retegui 5.5 (13'st De Ketelaere 6), Lookman 5.5 (24'st Cuadrado 6). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Palestra, Manzoni, V. Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini 6.

