Calciomercato Napoli non solo Chilwell | altro colpo dal Chelsea

Il Napoli è concentrato sulle possibili operazioni di Calciomercato da effettuare a gennaio. La squadra allenata da Conte è stata tra le protagoniste del mercato estivo e i frutti della campagna acquisti iniziano a intravedersi, come conferma il primo posto in campionato. Il club azzurro inizia a pensare seriamente allo scudetto e, in tal senso, si sta muovendo per rinforzare ulteriormente la squadra. In questo momento i profili seguiti dal Napoli vengono direttamente da Oltremanica, precisamente dal Chelsea. Oltre a Chilwell, infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino un altro interessante giocatore dei Blues. Calciomercato Napoli, obiettivo Chukwuemeka: sfida al Milan Il Napoli potrebbe decidere di infoltire il centrocampo nella prossima sessione di Calciomercato.

