Beef Netflix ufficializza il cast della seconda stagione della serie antologica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ora è ufficiale.ha confermato che andrà avanti con una, e ha anche confermato, come già si vociferava da diversi mesi, che Oscar Isaac (Scene da un matrimonio), Carey Mulligan (Una donna promettente), Charles Melton (May December) e Cailee Spaeny (Priscilla) saranno i protagonistiprossima. Nella, una giovane coppia assiste a un’allarmante lotta tra il loro capo e sua moglie, innescando mosse di scacchi di favori e coercizione nel mondo elitario di un country club e del suo miliardario proprietario coreano. Ulteriori dettagli sullasaranno rivelati in seguito.