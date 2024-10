Basket Divisione regionale 1. Legends, primo ko. Apuani sempre sotto contro gli Sky Walkers (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LUCCA SKY Walkers 80 Legends CARRARA 58 LUCCA SKY Walkers: Crippa 13, Sodini D.2, Petri 2, Rinaldi 5, Manfredini 2, Bianchini 11, Allegrini 4, Cattani 20, Lombardi 8, Catelli 5, Sodini R. 8, Losco. All. Merciadri. Legends CARRARA: Canciello 16, Viola 13, Tongiani 7, Benfatto 6, Donnini 6, Ferla 4, Borghini 2, Diamanti M. 2, Leonardi 2, Donati, Fontanelli. All. Fiorani. Arbitri: Collina di Montemurlo e Luciano di Altopascio. Parziali: 20-12, 39-28; 54-38. LUCCA – Scivolata dei Legends che a Lucca subiscono la prima sconfitta in Divisione regionale 1. Un pesante –22 finale arrivato al termine di una partita giocata sempre all’inseguimento. I gialloviola di Antonio Fiorani, che portano in panchina gli influenzati Donati e Fontanelli solo per onor di firma, partono male ed è –8 al primo intervallo ma sale a doppia cifra già nel secondo tempino (parziale 19-16). Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 1. Legends, primo ko. Apuani sempre sotto contro gli Sky Walkers Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) LUCCA SKY80CARRARA 58 LUCCA SKY: Crippa 13, Sodini D.2, Petri 2, Rinaldi 5, Manfredini 2, Bianchini 11, Allegrini 4, Cattani 20, Lombardi 8, Catelli 5, Sodini R. 8, Losco. All. Merciadri.CARRARA: Canciello 16, Viola 13, Tongiani 7, Benfatto 6, Donnini 6, Ferla 4, Borghini 2, Diamanti M. 2, Leonardi 2, Donati, Fontanelli. All. Fiorani. Arbitri: Collina di Montemurlo e Luciano di Altopascio. Parziali: 20-12, 39-28; 54-38. LUCCA – Scivolata deiche a Lucca subiscono la prima sconfitta in1. Un pesante –22 finale arrivato al termine di una partita giocataall’inseguimento. I gialloviola di Antonio Fiorani, che portano in panchina gli influenzati Donati e Fontanelli solo per onor di firma, partono male ed è –8 alintervallo ma sale a doppia cifra già nel secondo tempino (parziale 19-16).

