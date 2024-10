Tuttivip.it - “Andiamo bene”. Shaila entra al Grande Fratello spagnolo e succede l’impensabile: “Guardatela”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri sera ha segnato un momento dientusiasmo nella casa del Gran Hermano, con l’ingresso di due nuovi concorrenti italiani:Gatta e Lorenzo Spolverato. L’arrivo di, nota ballerina, è stato particolarmente memorabile e pieno di energia. La giovane si è presentata in maniera decisamente originale, portando con sé una pizza e facendo il suo ingresso nel salone sulle note della famosa canzone Che La Luna Mezzo Mare. Questo gesto ha subito catturato l’attenzione dei suoi compagni di avventura spagnoli, che si sono avvicinati uno dopo l’altro per stringerle la mano e darle il benvenuto nella casa. Tra i vari concorrenti che hanno accolto, uno in particolare ha mostrato un interesse immediato: Edi. “Il ragazzone ha sgranato gli occhi non appena ha visto la nuova arrivata” e non ha perso tempo a farle sentire il suo apprezzamento.