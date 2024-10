Bergamonews.it - Alchemix, il progetto AI di Brembo che accelera l’innovazione dei freni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma. Un nuovodi intelligenza artificiale applicata alla ricerca e sviluppo targato: denominato, permette di generare in pochi minuti formule innovative per le pastiglie freno. Gli sviluppatori hanno integrato l’intelligenza artificiale nei processi R&D dell’azienda perrenei sistemi frenanti. In questo modo è stato ridotto drasticamente il tempo di sviluppo di nuove formule da giorni a pochi minuti. Questa soluzione AI è nata dall’hackathon organizzato nell’ottobre 2023 alInspiration Lab in Silicon Valley ed è stata sviluppata dal team Data Science and AI diusando Azure OpenAI di Microsoft. Ilè stato presentato durante il Microsoft AI Tour di Roma, evento dedicato all’intelligenza artificiale.