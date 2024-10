Dilei.it - #acasadi Nicola Porro, dove vive tra Roma e Milano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci tiene compagnia tutte le settimane con Quarta Repubblica ma, nato ail 27 settembre 1969 da una famiglia pugliese, ha un background accademico in Economia, ottenuto presso l’Università La Sapienza di, ha intrapreso una brillante carriera che lo ha portato a diventare vicedirettore del quotidiano Il Giornale e a trasformare in un appuntamento fisso la sua rassegna stampa quotidiana online, la Zuppa di, caratterizzata da un tono ironico e pungente. La sua vita personale e professionale è quindi divisa tra le due principali città italiane,è proprietario di abitazioni in entrambe le località , riflettendo il suo legame con entrambe le metropoli. Vediamo come sono fatte queste case e che ruolo giocano nella vita del giornalista.