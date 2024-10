Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991 ko in casa, Parisi: “Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi ora”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Treviglio. “Nondei, nonora”. Parole di Carlo, coach del. Il senso è chiaro: non è una sconfitta, pur quanto dolorosa essendo arrivata in, di fronte al proprio pubblico, a cambiare le prospettive stagionali. Insomma, l’1-3 incassato da Talmassons non è altro che una battuta d’arresto che nell’arco di una stagione ci sta. Certo, resta “il rammarico di non aver portato ail terzo set”, sottolinea il coach, “ma, anche quandostati avanti, nonsciolti e sereni: da ciò derivano gli errori e alcune situazioni gestite male”.sembrava aver allungato le mani sul parziale, senza però riuscire ad affondare il colpo.