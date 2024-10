Vannacci e l’anello con il simbolo della X Mas. Lo realizza un orafo aretino: è polemica (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Un anello con il simbolo della X Mas, il motto “Memento Audere Semper” ed il fascio littorio. Tanto è bastato per scatenare una nuova polemica intorno al generale Roberto Vannacci, ex ufficiale dell’esercito eletto all’Europarlamento con una valanga di voti nelle liste della Lega. Il gioiello compare al dito dei suoi fedelissimi in una foto che lo stesso Vannacci ha postato su Facebook nel giorno del suo 56° compleanno, festeggiato insieme ai familiari e agli amici. E’ realizzato con dovizia di particolari da un artigiano orafo aretino e costa all’incirca 50 euro, ma non è per tutti. Spetterebbe infatti a tutte quelle persone iscritte all’associazione “Il mondo al contrario”, dal titolo del libro pubblicato dal generale e diventato in pochi mesi un best seller. Un gruppo di ‘sodali’ che, secondo indiscrezioni, potrebbero diventare presto un partito politico. Lanazione.it - Vannacci e l’anello con il simbolo della X Mas. Lo realizza un orafo aretino: è polemica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Un anello con ilX Mas, il motto “Memento Audere Semper” ed il fascio littorio. Tanto è bastato per scatenare una nuovaintorno al generale Roberto, ex ufficiale dell’esercito eletto all’Europarlamento con una valanga di voti nelle listeLega. Il gioiello compare al dito dei suoi fedelissimi in una foto che lo stessoha postato su Facebook nel giorno del suo 56° compleanno, festeggiato insieme ai familiari e agli amici. E’to con dovizia di particolari da un artigianoe costa all’incirca 50 euro, ma non è per tutti. Spetterebbe infatti a tutte quelle persone iscritte all’associazione “Il mondo al contrario”, dal titolo del libro pubblicato dal generale e diventato in pochi mesi un best seller. Un gruppo di ‘sodali’ che, secondo indiscrezioni, potrebbero diventare presto un partito politico.

