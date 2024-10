Uomini e Donne, Brando Ephrikian avvistato a Napoli con Raffaella Scuotto, la segnalazione: “Li ho visti parlare e credo che…” (Foto) (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentativi di riconciliazione fra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto? Ieri sera Deianira Marzano ha pubblicato una Foto dei due ex protagonisti di Uomini e Donne avvistati in stazione a Napoli in atteggiamenti affatto freddi e distaccati. Anche una nostra lettrice ci ha segnalato in direct di averli visti nella stazione del capoluogo campano. Ecco cosa ha aggiunto: Oggi li ho visti parlare in stazione centrale a Napoli. Credi che non sia definitivamente finita. Solo poche ore prima della segnalazione, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era intervenuta sui social invitando i fan a non continuare a offendere Brando, in questi giorni al centro delle polemiche in quanto secondo i rumor avrebbe tradito Raffaella. Accuse che comunque l’ex tronista aveva sempre rimandato al mittente. Isaechia.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian avvistato a Napoli con Raffaella Scuotto, la segnalazione: “Li ho visti parlare e credo che…” (Foto) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tentativi di riconciliazione fra? Ieri sera Deianira Marzano ha pubblicato unadei due ex protagonisti diavvistati in stazione ain atteggiamenti affatto freddi e distaccati. Anche una nostra lettrice ci ha segnalato in direct di averlinella stazione del capoluogo campano. Ecco cosa ha aggiunto: Oggi li hoin stazione centrale a. Credi che non sia definitivamente finita. Solo poche ore prima della, l’ex corteggiatrice diera intervenuta sui social invitando i fan a non continuare a offendere, in questi giorni al centro delle polemiche in quanto secondo i rumor avrebbe tradito. Accuse che comunque l’ex tronista aveva sempre rimandato al mittente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne : anticipazioni dell’ultima registrazione : Barbara De Santi vuole lasciare il programma - Il dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ha regalato momenti salienti e tensioni sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Le anticipazioni, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci svelano dettagli imperdibili. Negli studi della Fascino si è conclusa una nuova registrazione di Uomini e Donne. (Movieplayer.it)

Uomini e Donne registrazione 21 Ottobre 2024 - Barbara De Santi minaccia di lasciare il programma : caos in studio - Uomini e Donne registrazione 21 Ottobre 2024, anticipazioni trono over: Barbara De Santi e il momento di crisi Le anticipazioni rivelano che Barbara De Santi ha vissuto momenti di tensione durante la registrazione del 21 ottobre 2024. Resta da vedere come si svilupperanno le situazioni nelle prossime settimane e se ci saranno nuovi ingressi o colpi di scena. (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto : “Da giorni leggo commenti allucinanti su Brando ma screditarlo non servirà a nulla perché…” - . Nel suo messaggio, l’ex corteggiatrice ha voluto condividere le ragioni della fine della loro storia d’amore: La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi, e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. (Isaechia.it)