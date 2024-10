Lanazione.it - Una luce contro la poliomielite: la Torre si illumina nella Giornata mondiale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 – La, o polio, è una malattia che provoca paralisi e può essere fatale, che tuttora minaccia i bambini di alcune parti del mondo. La polio può essere prevenuta mediante vaccini ma non è curabile. Però contrariamente alla maggior parte delle malattie, la polio può essere eradicata. Così da oltre trent’anni il Rotary International, insieme ad alcuni partner, si è posto alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo. Il programma PolioPlus rappresenta la prima iniziativa volta all’eradicazione globale della polio, vaccinando bambini su larghissima scala. Come partner principale della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), il Rotary si concentra sulla promozione, la raccolta fondi, il reclutamento di volontari e la sensibilizzazione del pubblico.