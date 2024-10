Tumori, Marchetti (Idi): “Terapie innovative cancro seno allungano e migliorano vita” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi abbiamo Terapie straordinarie che consentono di accompagnare le pazienti per anni. Esistono anche metodologie innovative e percorsi integrati con le pazienti, che sono spesso ancora poco conosciute e utilizzate dagli oncologi, ma che possono essere determinanti per migliorare sensibilmente la qualità della vita delle donne". Sono le parole di Paolo Marchetti, direttore Tumori, Marchetti (Idi): “Terapie innovative cancro seno allungano e migliorano vita” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi abbiamostraordinarie che consentono di accompagnare le pazienti per anni. Esistono anche metodologiee percorsi integrati con le pazienti, che sono spesso ancora poco conosciute e utilizzate dagli oncologi, ma che possono essere determinanti per migliorare sensibilmente la qualità delladelle donne". Sono le parole di Paolo, direttore(Idi): “” L'Identità.

Tecnologie e terapie innovative - la cura dei tumori diventa "personalizzata" - Oggi, per alcune casistiche specifiche e in centri di riferimento, è possibile supportare un percorso verso la maternità anche per le donne con diagnosi di tumori ginecologici. Il Centro di Ginecologia Oncologica di Humanitas San Pio X nasce dall'integrazione delle competenze specialistiche del team della prof. (Agi.it)