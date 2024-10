Bergamonews.it - Treviolo, nuova piantumazione di alberi per sostituire quelli rimossi dal Tarlo Asiatico

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra il 10 e il 15 ottobre Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) in collaborazione il Comune diha avviato una significativa operazione didisul territorio. Gli interventi sono stati necessari a seguito della rimozione di esemplari arborei colpiti dal, un parassita che ha causato danni ingenti alla vegetazione locale nei mesi scorsi. Le piantumazioni di circa 100sono state eseguite in diversi punti del Comune, tra cui via Carlo Alberto Dalla Chiesa, il parcheggio di via Salvatore Quasimodo, parcheggio di via Carso, oltre a interventi parziali presso il giardino della scuola elementare ‘Leonardo da Vinci‘ di Curnasco e il Parco Leidi. In queste aree, le operazioni saranno completate non appena arriveranno nuove essenze.