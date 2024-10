Tpl, Depperu (Assrtra): “In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasporto pubblico” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "In Sardegna dobbiamo rendere omogenei i diversi sistemi di trasporto pubblico". Cosi Paolo Depperu, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto". Depperu spiega: "L'area del cagliaritano registra circa 1200 abitanti per chilometro quadrato, più a nord invece si arriva anche a 50. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Indobbiamoi diversi sistemi di". Cosi Paolo, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto".spiega: "L'area del cagliaritano registra circa 1200 abitanti per chilometro quadrato, più a nord invece si arriva anche a 50.

Pianificazione e integrazione dei trasporti pubblici in Sardegna : le proposte di Paolo Depperu - Depperu ribadisce l’importanza di una visione a lungo termine, in cui la Sardegna possa posizionarsi come un esempio di eccellenza nel trasporto pubblico. Depperu evidenzia l’importanza di un approccio unificato che permetta ai cittadini di effettuare transiti più agevoli tra diversi mezzi. Questa disparità crea sfide significative nella progettazione e gestione dei sistemi di trasporto, con il ... (Gaeta.it)