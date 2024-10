Torna la Valtellina Wine Trail, la gara che unisce sport ed enogastronomia (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 9 novembre Torna uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in Valtellina e tra i più gettonati per gli amanti del running: la Valtellina Wine Trail, la spettacolare gara di corsa che passa tra vigne, cantine, antichi borghi e palazzi della Valtellina prima di giungere sulla passerella Sondriotoday.it - Torna la Valtellina Wine Trail, la gara che unisce sport ed enogastronomia Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 9 novembreuno degli eventiivi più attesi dell'anno ine tra i più gettonati per gli amanti del running: la, la spettacolaredi corsa che passa tra vigne, cantine, antichi borghi e palazzi dellaprima di giungere sulla passerella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per il terzo anno consecutivo l'orienteering torna in Valtellina - L’orienteering ritorna per il terzo anno consecutivo in Valtellina: dopo la due giorni di Tirano e Trivigno del 2022 e la tre giorni del 2023 a Livigno è ora il momento di tornare in Valtellina e più precisamente in Valmalenco grazie all’impegno delle associazioni sportive Nirvana Verde e... (Sondriotoday.it)

Eroico Rosso : torna la due giorni dedicata allo Sforzato di Valtellina Docg - E' stato presentato l'evento "Eroico Rosso", il festival dedicato allo Sforzato di Valtellina DOCG, che si terrà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024. Questo prestigioso evento, ormai appuntamento fisso per gli appassionati di enogastronomia, celebra il più pregiato dei vini... (Sondriotoday.it)