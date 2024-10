Torna la pioggia in Emilia e l'allerta meteo risale a livello "arancione" (Di martedì 22 ottobre 2024) Arpae e Protezione civile hanno emesso un’allerta arancione valida per domani, mercoledì 23 ottobre, nella pianura reggiana di Po, modenese (Re, Mo), bolognese (Bo, Fe, Ra), costa e pianura ferrarese per il transito delle piene dei fiumi (criticità idraulica). Codice arancione per criticità Modenatoday.it - Torna la pioggia in Emilia e l'allerta meteo risale a livello "arancione" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arpae e Protezione civile hanno emesso un’valida per domani, mercoledì 23 ottobre, nella pianura reggiana di Po, modenese (Re, Mo), bolognese (Bo, Fe, Ra), costa e pianura ferrarese per il transito delle piene dei fiumi (criticità idraulica). Codiceper criticità

Maltempo : allerta arancione per piene e frane in montagna - gialla in collina e pianura - A diramare l’allerta, valida a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre per le successive 24 ore, la protezione civile dell’Emilia-Romagna. Maltempo, nel Piacentino bollino arancione per piene dei corsi d’acqua minori e frane in montagna, giallo in collina e pianura. . . Per la giornata di martedì. (Ilpiacenza.it)

Pioggia battente - l'allerta diventa "arancione" anche nella pianura modenese - L'ondata di maltempo è entrata nel vivo e nelle prossime ore, informa la Protezione Civile, è attesa un'intensificazione delle precipitazioni in particolare sulle aree appenniniche centro-orientali e sulla pianura romagnola. Ma anche il territorio modenese dovrebbe essere sferzato dalla pioggia... (Modenatoday.it)