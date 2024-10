Torino, lavori in strada Lanzo 144: via alla manutenzione del bocciodromo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il bocciodromo di strada Lanzo 144 sarà oggetto di un intervento di manutenzione da parte del Comune di Torino. La spesa sarà di 144.000 euro.I lavoriLa Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, ha approvato nella seduta di questa mattina – martedì 22 Torinotoday.it - Torino, lavori in strada Lanzo 144: via alla manutenzione del bocciodromo Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildi144 sarà oggetto di un intervento dida parte del Comune di. La spesa sarà di 144.000 euro.ILa Giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, ha approvato nella seduta di questa mattina – martedì 22

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sfide verità a Torino e Roma. Un'autostrada per Conte - I risultati di Torino e Roma saranno significativi per la classifica ma soprattutto per la successiva sfida di domenica 27 a San Siro, già annunciata come la partita dell'anno. (Ilgiornale.it)

Allarme in strada a Torino San Donato : uomo si arrampica su una gru a 20 metri di altezza - Un uomo si è arrampicato su una gru, a una ventina di metri di altezza, all'alba di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, in via Vidua a Torino. . Al momento non sono chiare le ragioni. Si tratta di uno straniero che sta anche facendo alcune pericolosissime acrobazie e inveisce contro le forze dell'ordine. (Torinotoday.it)

Coppia di anziani rapinata in strada a Torino San Donato - ma i banditi vengono acciuffati subito - Prima hanno tentato di raggirarli in virtù della loro età avanzata. Poi, non essendoci riusciti, hanno pensato di strappare la borsetta alla donna, un'italiana di 92 anni residente in città. Protagonisti dell'accaduto, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024 all'ingresso dell'ospedale... (Torinotoday.it)