Teatro Comunale di Bologna Macciardi | Riaprirà nel 2026 Presentate le stagioni

Bologna, 22 ottobre 2024 – Nel giorno in cui il Comunale di Bologna illustra le sue stagioni, d'opera e sinfonica, il sovrintendente Fulvio Macciardi parla anche di riapertura del Teatro di largo Respighi, affacciato su piazza Verdi, "che auspicabilmente arriverà nell'autunno del 2026". In questi ultimi anni, continua Macciardi, il pubblico del Comunale è un po' cambiato e spostarci nella sede provvisoria" del Comunale Nouveau, in Fiera, "ci ha aiutato ad evolverlo. Offriamo un cartellone di alto livello artistico per mantenere il nostro pubblico più tradizionale, ma stiamo cercando anche di rinnovarlo. È uno dei temi storici del nostro Teatro".

