Taranto: polemiche per l’autovelox da 10mila multe in 15 giorni (Di martedì 22 ottobre 2024) “Fino a metà luglio, si continuava a superare il limite abbondantemente. Sono stati fatti tra i 600 e 700 verbali al giorno. Ora le infrazioni sono diminuite, e si registra solo qualche multa al giorno”, così Mirko Tagliente, comandante della polizia locale di Massafra, centro in provincia di Taranto. A fare cambiare radicalmente il trend è stata l’attivazione di un nuovo autovelox. Quello che a partire dallo scorso 26 giugno, già nelle prime due settimane ha ha registrato in media 600-700 infrazioni al giorno, più di 10mila in 15 giorni. Nonostante la strada sulla quale è stato installato sia tristemente nota per i numerosi incidenti mortali per via dell’alta velocità, le polemiche hanno investito il ricorso al dispositivo per cercare di ridurre drasticamente il ripetersi di tragedie. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) “Fino a metà luglio, si continuava a superare il limite abbondantemente. Sono stati fatti tra i 600 e 700 verbali al giorno. Ora le infrazioni sono diminuite, e si registra solo qualche multa al giorno”, così Mirko Tagliente, comandante della polizia locale di Massafra, centro in provincia di. A fare cambiare radicalmente il trend è stata l’attivazione di un nuovo autovelox. Quello che a partire dallo scorso 26 giugno, già nelle prime due settimane ha ha registrato in media 600-700 infrazioni al giorno, più diin 15. Nonostante la strada sulla quale è stato installato sia tristemente nota per i numerosi incidenti mortali per via dell’alta velocità, lehanno investito il ricorso al dispositivo per cercare di ridurre drasticamente il ripetersi di tragedie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Taranto agli americani : i tifosi festeggiano con i drink offerti dal nuovo proprietario - ma le sue attività economiche sono un mistero - La conferenza vera, tuttavia, sarà quella di domani, quando Campbell e gli investitori si presenteranno ufficialmente alla città, chiarendo presumibilmente e auspicabilmente non solo gli obiettivi che su quelli si sa, a parole si può giocare con margini pure abbastanza ampi, ma in particolare le risorse economiche, i soci e tutte quelle basi concrete che servono per gestire, seriamente, una ... (Ilfattoquotidiano.it)

Casertana-Taranto 2-0 - Iori : "Finalmente la vittoria - sono orgoglioso dei miei ragazzi. Su Bakayoko e Asencio..." - Manuel Iori, allenatore della Casertana, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Taranto. Il tecnico rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra: "Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di situazioni che potevamo sfruttare meglio... (Casertanews.it)

Quali sono i grandi gruppi industriali interessati all'ex Ilva di Taranto? Tutto quello che c'è da sapere - Sono in 15 ai nastri di partenza per l'acquisto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, l'ex Ilva. Solo un ristrettissimo numero, però, concorre per l'intero... (Quotidianodipuglia.it)