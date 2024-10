Suzuki è Car of EICMA 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Suzuki sarà una delle protagoniste di EICMA 2024. In occasione della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, Suzuki, non solo metterà a disposizione degli organizzatori di EICMA diversi suoi modelli, ma esporrà anche due veicoli esclusivi. Stessa livrea nera e gialla, così un prototipo della Suzuki GSX-8R Cup e della Swift Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –sarà una delle protagoniste di. In occasione della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote,, non solo metterà a disposizione degli organizzatori didiversi suoi modelli, ma esporrà anche due veicoli esclusivi. Stessa livrea nera e gialla, così un prototipo dellaGSX-8R Cup e della Swift

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Suzuki è “Car of Eicma” 2024 - Per celebrare questo riconoscimento, Suzuki, oltre a rendere disponibili una dotazione di vetture all’organizzatore di Eicma, esporrà due veicoli esclusivi, accomunati dalla stessa accattivante livrea nera e gialla: il prototipo della GSX-8R Cup e la Suzuki Swift 8R. it. “Sono grato e orgoglioso della partnership con Suzuki e mi fa piacere che questo importante marchio abbia colto le ... (Ildenaro.it)