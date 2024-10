Superamento ghetti, il Governo frantuma i progetti di 9 comuni: "Ci opporremo ai moduli abitativi" (Di martedì 22 ottobre 2024) E' durissimo il giudizio espresso da Cgil e Flai di Foggia alla luce dei nuovi indirizzi impartiti per i 114 milioni del Pnrr che ricadono sul territorio della provincia di Foggia, come da missiva firmata dai responsabili dei nove comuni della Capitanata (otto sindaci più un commissario Foggiatoday.it - Superamento ghetti, il Governo frantuma i progetti di 9 comuni: "Ci opporremo ai moduli abitativi" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' durissimo il giudizio espresso da Cgil e Flai di Foggia alla luce dei nuovi indirizzi impartiti per i 114 milioni del Pnrr che ricadono sul territorio della provincia di Foggia, come da missiva firmata dai responsabili dei novedella Capitanata (otto sindaci più un commissario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superamento ghetti, il Governo frantuma i progetti di 9 comuni: "Ci opporremo ai moduli abitativi" - Durissima nota del segretario generale della Cgil di Foggia, Gianni Palma, e il segretario generale della Flai Cgil di Foggia, Giovanni Tarantella ... (foggiatoday.it)

“Roadshow per l’internazionalizzazione del Sistema NordEst”: tappa a Trento - “Roadshow per l’internazionalizzazione del Sistema NordEst”: tappa a Trento. Le possibilità di crescita all’estero per le imprese. (ilnordestquotidiano.it)

Le tre proposte del Sindaco di Amalfi per i Comuni turistici - Al convegno organizzato a Capri il Sindaco Daniele Milano rilancia la proposta di disciplinare il fenomeno dell'extra alberghiero e delle locazioni brevi e chiede maggiori poteri ai Sindaci per il gov ... (salernotoday.it)