Lanotiziagiornale.it - “Serve il campo largo, solo così saremo competitivi con le destre”: parla Smeriglio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Massimiliano, si descrive sinteticamente sul suo X con la formula: politico, scrittore, docente. Ed è sul fronte politico – che lo ha visto negli anni presidente di Municipio, vicepresidente di Regione, due voltementare e una euromentare – che arriva la novità. Al terzo anno della giunta Gualtieri,viene nominato assessore alla Cultura di Roma., è difficile non leggere come una mossa politica il rimpasto capitolino a due anni dal prossimo voto amministrativo,com’è difficile non connettere le dinamiche romane a quelle nazionali. Lei è un grande sostenitore del “”, la sua nomina rilancia l’idea del progetto unitario a sinistra? “Mi pare tutto più semplice e chiaro, l’assessore Gotor ha spiegato la necessità di dover interrompere la sua esperienza per motivi famigliari.