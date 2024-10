Sanità: liste attesa, Ordini infermieri: “Bene Ddl Governo, percorso coraggioso” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Apprezziamo nel complesso il disegno di legge del Governo sulle prestazioni sanitarie. Un provvedimento che rappresenta un'occasione importante per adeguare l'ottimizzazione dei percorsi di presa in carico dei pazienti con la valorizzazione delle professioni". Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, nel corso dell'audizione in Commissione Affari L'articolo Sanità: liste attesa, Ordini infermieri: “Bene Ddl Governo, percorso coraggioso” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Apprezziamo nel complesso il disegno di legge delsulle prestazioni sanitarie. Un provvedimento che rappresenta un'occasione importante per adeguare l'ottimizzazione dei percorsi di presa in carico dei pazienti con la valorizzazione delle professioni". Lo ha detto Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, Federazione nazionaleprofessionistiche, nel corso dell'audizione in Commissione Affari L'articolo: “Ddl” proviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Schlein : “Il governo ha poco da festeggiare. Taglia la sanità pubblica e dimentica il diritto allo studio” - Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein in Umbria per sostenere la candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti. Giorgia Meloni e il suo Governo “hanno poco da festeggiare oggi: è la terza manovra che fanno e per tre manovre di fila hanno completamente dimenticato il diritto allo studio“. (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni dopo due anni di governo rivendica “record storici” su occupazione e sanità : cosa c’è di vero - La presidente del Consiglio ha diffuso un video in cui rivendica i risultati ottenuti negli ultimi due anni. Continua a leggere . Dalla "crescita economica" ai "record storici" sull'occupazione, fino alle risorse per la sanità che "mai nessun governo aveva stanziato in precedenza", abbiamo verificato le sue parole dati alla mano. (Fanpage.it)

Scontro tra regioni e governo sui tagli a sanità e enti locali - . È scontro a tutti i livelli tra le regioni, quelle di centrodestra e di centrosinistra e […] The post Scontro tra regioni e governo sui tagli a sanità e enti locali first appeared on il manifesto. Tagli agli enti locali nella legge di bilancio, definanziamento della sanità e autonomia differenziata. (Ilmanifesto.it)