Sanità, italiani non si curano. Liste d'attesa da 100 giorni (Di martedì 22 ottobre 2024) Appuntamenti troppo in là nel tempo, visite troppo brevi al punto da non riuscire a riferire tutti i propri problemi, deficit nelle informazioni che vengono fornite, sono alcuni dei mali della Sanità, secondo cittadinanzattiva, che spingono gli italiani a non curarsi. Servizio di Pierachille Dolfini

