Real Madrid Kroos | Il ritiro? Difficile dirlo ad Ancelotti sapevo che sarebbe stato triste

(Di martedì 22 ottobre 2024) Toniha concesso una lunga intervista a Marca in cui ha ripercorso i momenti dell’annuncio deldal calcio e tutto il lungo periodo al, parlando anche dei progetti futuri. Tra i passaggi più interessanti, sicuramente il momento dell’annuncio a Carlo, allenatore che lo aveva personalmente chiamato e voluto al, nel 2014: “Èdirglielo,che non siarrabbiato ma cheun po’. Anche per me non èun momento facile,che qualcosa di molto speciale stava per finire. Ho provato a scegliere un momento facile, e per fortuna abbiamo vinto la Liga con margine. Tra la Liga e la Champions League c’èil momento perfetto. Ai miei compagni l’ho detto uno per uno.