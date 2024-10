Sport.quotidiano.net - Ravenna, un tour de force per capire chi 6. Rrapaj: "Il rinvio nessuno se lo aspettava"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sei gare in 18 giorni. Ecco servito ildeche attende ila partire da domani. Dopo il turno di sosta forzata, che ha determinato ildel match interno contro il Piacenza, i giallorossi torneranno in campo, appunto, domani, alle 15, al ‘Calbi’ di Cattolica contro l’United Riccione. Domenica 27, al Benelli, sarà la volta del San Marino. Mercoledì 30 è in programma il recupero casalingo col Piacenza. A novembre poi, altra densità molto alta: domenica 3 a Prato con la Zenith; mercoledì 6, al Benelli, col Fossombrone in Coppa Italia; domenica 10, alle 14.30, sempre al Benelli, il derby col Forlì, salvo anticipo o posticipo per la concomitanza con la Maratona. Per mister Antonioli c’è il vantaggio determinato dal recupero definitivamente dell’attaccante Di Renzo, fermo da 4 turni e finalmente a disposizione dopo il problema al ginocchio.