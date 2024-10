Iodonna.it - Protagonista della puntata di stasera la ditta di surgelati Soavegel, vicino Brindisi

(Di martedì 22 ottobre 2024)alle 21.20 su Rai 2 comincia la decima stagione di Boss in incognito 2024, programma in 5 puntate condotto dal bravissimo Max Giusti – al timone dal 2020. Le prime tre andranno in onda fino al 5 novembre, le ultime a inizio 2025. Il format – inglese – è quello di sempre: alcuni imprenditori, irriconoscibili grazie a un camuffamento, vanno a lavorare per una settimana a fianco dei propri dipendenti per scoprire pregi e difetti dei luoghi di lavoro da loro creati.