Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 22 ottobre 2024: nuvole e piogge sparse

nuvole, piogge e temporali oggi, martedì 22 ottobre 2024 a Roma e nel Lazio: ecco le Previsioni meteo. Diramata allerta gialla.

Previsioni meteo Italia 22-23 ottobre : perturbazione in arrivo - piogge e temporali su molte regioni - La perturbazione che ha interessato il Sud con il suo vortice di bassa pressione si sposterà gradualmente verso il centro-nord della Penisola nelle prossime 24/36 ore. A partire da martedì…. (Retemeteoamatori.it)

Meteo | Previsioni per martedì 22 ottobre - A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo... (Modenatoday.it)

Previsioni meteo - torna il maltempo in provincia di Livorno : martedì 22 ottobre allerta gialla per rischio idrogeologico - Torna il maltempo nei comuni della provincia di Livorno, già duramente colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi, e con esso anche una nuova allerta meteo per rischio frane e allagamenti. La sala operativa della protezione civile regionale, infatti, nella giornata di oggi ha emesso un nuovo... (Livornotoday.it)