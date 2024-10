Premio Internazionale ‘Città del Galateo’ a Alberto Peruzzo: Un Riconoscimento per l’Eccellenza Editoriale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Alberto Peruzzo, celebre editore milanese, è stato insignito del Premio Internazionale ‘Città del Galateo – Antonio de Ferrariis‘ per l’undicesima edizione della cerimonia che si terrà a Milano il 25 ottobre presso il Centro Pime. Questo prestigioso Riconoscimento celebra l’Eccellenza nel settore Editoriale e sottolinea l’importanza della cultura e dell’editoria a livello globale. Alberto Peruzzo: Un Pioniere dell’Editoria Italiana Nato a Milano e oggi novantenne, Alberto Peruzzo ha dedicato oltre sessant’anni della sua vita al mondo dell’editoria, distinguendosi come uno dei più influenti editori italiani. La sua carriera è caratterizzata da innovazioni significative che hanno trasformato il panorama Editoriale, particolarmente nella vendita di enciclopedie e libri a fascicoli. Gaeta.it - Premio Internazionale ‘Città del Galateo’ a Alberto Peruzzo: Un Riconoscimento per l’Eccellenza Editoriale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, celebre editore milanese, è stato insignito deldel Galateo – Antonio de Ferrariis‘ per l’undicesima edizione della cerimonia che si terrà a Milano il 25 ottobre presso il Centro Pime. Questo prestigiosocelebranel settoree sottolinea l’importanza della cultura e dell’editoria a livello globale.: Un Pioniere dell’Editoria Italiana Nato a Milano e oggi novantenne,ha dedicato oltre sessant’anni della sua vita al mondo dell’editoria, distinguendosi come uno dei più influenti editori italiani. La sua carriera è caratterizzata da innovazioni significative che hanno trasformato il panorama, particolarmente nella vendita di enciclopedie e libri a fascicoli.

