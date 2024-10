Pinalli sempre più in alto: due nuovi negozi e 137 milioni di fatturato raggiunti (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua a crescere Pinalli, piattaforma di ridistribuzione di prodotti beauty. Ha infatti chiuso il bilancio 2023 con un fatturato pari a 137 milioni di euro. Registrando così un progresso del 18% rispetto al 2022. Ha inoltre confermato il trend di crescita: questo gli ha permesso di ampliare il suo retail con l’apertura di due nuovi negozi nel nord Italia. Sabato 19 ottobre vedrà infatti la luce un nuovo store a Pergine Valsugana (TN) presso il Centro Commerciale Shop Center Valsugana. Entro fine anno invece sarà la volta del punto vendita del Centro Commerciale Centronova, di Villanova di Castenaso (BO). Pinalli cresce e raggiunge i 137 milioni La piattaforma italiana continua il suo splendido percorso di crescita. Ha registrato infatti 79 punti vendita, con una presenza capillare in dieci regioni italiane. Metropolitanmagazine.it - Pinalli sempre più in alto: due nuovi negozi e 137 milioni di fatturato raggiunti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Continua a crescere, piattaforma di ridistribuzione di prodotti beauty. Ha infatti chiuso il bilancio 2023 con unpari a 137di euro. Registrando così un progresso del 18% rispetto al 2022. Ha inoltre confermato il trend di crescita: questo gli ha permesso di ampliare il suo retail con l’apertura di duenel nord Italia. Sabato 19 ottobre vedrà infatti la luce un nuovo store a Pergine Valsugana (TN) presso il Centro Commerciale Shop Center Valsugana. Entro fine anno invece sarà la volta del punto vendita del Centro Commerciale Centronova, di Villanova di Castenaso (BO).cresce e raggiunge i 137La piattaforma italiana continua il suo splendido percorso di crescita. Ha registrato infatti 79 punti vendita, con una presenza capillare in dieci regioni italiane.

