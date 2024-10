Piantedosi,'inaccettabile il Consiglio d'Europa sulla polizia' (Di martedì 22 ottobre 2024) "Il Consiglio d'Europa, il cui scopo dovrebbe essere promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in Europa, trova il tempo di esprimere un pesante giudizio verso le Forze di polizia italiane arrivando addirittura ad accusarle di razzismo. È inaccettabile che un'organizzazione internazionale - di cui non tutti hanno ancora ben compreso il ruolo - insulti donne e uomini che con dedizione ogni giorno mettono a rischio la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Quotidiano.net - Piantedosi,'inaccettabile il Consiglio d'Europa sulla polizia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Ild', il cui scopo dovrebbe essere promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in, trova il tempo di esprimere un pesante giudizio verso le Forze diitaliane arrivando addirittura ad accusarle di razzismo. Èche un'organizzazione internazionale - di cui non tutti hanno ancora ben compreso il ruolo - insulti donne e uomini che con dedizione ogni giorno mettono a rischio la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini". Così il ministro dell'Interno, Matteo

Piantedosi : Consiglio d’Europa inaccettabile su polizia italiana - it. . Roma, 22 ott. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un post su ‘X’. (askanews) – “Il Consiglio d’Europa, il cui scopo dovrebbe essere promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in Europa, trova il tempo di esprimere un pesante giudizio verso le Forze di Polizia italiane arrivando ... (Ildenaro.it)

Consiglio d’Europa sotto accusa : il Ministro Piantedosi difende le Forze di Polizia italiane - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Da un lato, ci sono stati i sostenitori del Consiglio che vedono nelle sue affermazioni un’opportunità per migliorare i rapporti tra le forze di polizia e la comunità, specialmente in riferimento a minoranze vulnerabili. (Gaeta.it)

Il Consiglio d’Europa : “In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale”. Meloni : “I nostri agenti meritano rispetto - non ingiurie” - “Durante la sua visita in Italia, l’Ecri ha ricevuto molte testimonianze di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine, soprattutto sulla comunità rom e sulle persone di origine africana”, si legge in un rapporto di 47 pagine sull’Italia pubblicato oggi dall’organo con sede a Strasburgo. (Tpi.it)