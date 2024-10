Secoloditalia.it - Palinurobar – Milano

(Di martedì 22 ottobre 2024)Via Giovanni Paisiello, 28 – 20131Tel. n.d. Sito Internet: www..superbexperience.com Tipologia: enoteca Prezzi: gastronomia 7/15€, creme 7/8€, panini – isolette – portafogli 7/13€ Chiusura: Domenica OFFERTA Se siete alla ricerca di un locale di design in cui bere un calice di vino naturale e passare un’ottima serata in compagnia, Palinuro Bar farà sicuramente al caso vostro. Situata a pochi passi da Piazzale Loreto, questa enoteca conta una selezione internazionale di oltre 500 etichette appartenenti al mondo bio natur, con una proposta gastronomica che accompagna adeguatamente il vino e che si adatta sia a un aperitivo che a una cena sfiziosi.