Orange al Vivido

ll Sabato Vivido è Orange
Dalle 20 alle 22.30
Apericena show cooking
Un misto tra buffet e servizio al tavolo
Prenotazione obbligatoria
Antipasti a buffet
A seguire primo pizza serviti al tavolo
Insieme alla drink
Intrattenimento Musicale
Dalle 23.00
Dj set
House commerciale

Orange party a Vivido - Un tocco di arancione è in arrivo a Vivido. Sabato 12 ottobre Vivido vi aspetta in grande stile con il Saturday Orange. Musica top, drink irresistibili e un’atmosfera esplosiva. Altra novità da scoprire: new dinner dalle ore 20. Dale 23 disco club con musica house commerciale. Info e... (Firenzetoday.it)

Orange party a Vivido - Altra novità da scoprire: new dinner dalle ore 20. . Venerdì 4 ottobre Vivido vi aspetta in grande stile con il Friday Orange. Un tocco di arancione è in arrivo a Vivido. . Musica top, drink irresistibili e un’atmosfera esplosiva. Line up: Music Selector. . Info e prenotazioni al 347 2659882. (Firenzetoday.it)