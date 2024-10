Operazione anti-spaccio: blitz della polizia al carcere di Ariano Irpino (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino brillante Operazione di polizia da parte degli uomini della polizia penitenziaria congiuntamente a personale della Guardia di Finanza a dichiararlo e Vincenzo Palmieri segretario regionale Campania: un poliziotto penitenziario Avellinotoday.it - Operazione anti-spaccio: blitz della polizia al carcere di Ariano Irpino Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale dibrillantedida parte degli uominipenitenziaria congiuntamente a personaleGuardia di Finanza a dichiararlo e Vincenzo Palmieri segretario regionale Campania: un poliziotto penitenziario

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli : Sequestrato un autolavaggio e una autorimessa abusivi in un’operazione della Polizia locale - Le sanzioni previste per simili violazioni possono risultare severe e includono non solo multe pecuniarie, ma anche l’ordine di chiusura delle attività non autorizzate. Questi edifici erano stati realizzati senza i dovuti permessi o conformità alle normative urbanistiche locali. Questa denuncia sottolinea la volontà delle istituzioni di perseguire attivamente gli illeciti, specialmente quando si ... (Gaeta.it)

Operazione di controllo a Formia : Polizia e Dipartimento di Prevenzione Asl ispezionano attività commerciali - Durante le operazioni, è stato dato particolare rilievo alle attività di bar e ristorazione e alla verifica della loro conformità alle normative vigenti. Il piano di controllo è stato ideato per affrontare le crescenti preoccupazioni riguardo possibili irregolarità che potrebbero comportare rischi per la salute pubblica e per la sicurezza dei luoghi di lavoro. (Gaeta.it)

Operazione della Polizia di Stato : Arrestati quattro indagati per sequestro di persona ed estorsione a Napoli - Subito dopo l’avvenuto sequestro di persona i familiari avevano ricevuto numerose ed insistenti telefonate da parte di un soggetto che, in dialetto napoletano, aveva preteso somme di denaro per il rilascio del loro congiunto, ricevendo anche una foto in cui la vittima era ritratta con il volto tumefatto. (Puntomagazine.it)