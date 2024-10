Omicidio di Candido Montini a Garzeno, il 17enne fermato nega di aver ucciso l'ex vicesindaco: cosa sappiamo (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 17enne in carcere per l'Omicidio di Candido Montini a Catasco di Garzeno (Como) nega di essere l'assassino dell'ex vicesindaco. Le ipotesi Notizie.virgilio.it - Omicidio di Candido Montini a Garzeno, il 17enne fermato nega di aver ucciso l'ex vicesindaco: cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilin carcere per l'dia Catasco di(Como)di essere l'assassino dell'ex. Le ipotesi

Omicidio Candido Montini - il 17enne accusato del delitto trovato grazie al Dna come nel caso di Yara Gambirasio - Il minorenne è stato rintracciato attraverso le analisi del Dna prelevato a tutti gli abitanti di Garzeno (Como): sarebbe un lontano parente della vittima. L'ipotesi della rapina finita male.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Garzeno - musica trap e amicizie pericolose : chi è il 17enne fermato per l’omicidio di Candido Montini -  Chi è il ragazzo sospettato  Il ragazzo fermato è cresciuto in zona, ha la passione della musica trap - sulla rete ci sono un paio di brani realizzati da lui - e qualche amicizia border line: era infatti vicino ai componenti di una baby gang che nei mesi passati aveva compiuto furti e rapine nella zona dell'Alto lago di Como anche se non risulta avesse fatto parte della gruppo. (Ilgiorno.it)

Omicidio Garzeno - il 17enne sospettato è un parente della vittima Candido Montini - Nei giorni scorsi, i carabinieri di Como avevano convocato il giovane assieme ai genitori in caserma chiedendo a padre e madre di dare il loro consenso al prelievo del dna, necessario per la minore età , del figlio, e lo avevano sentito come persona informata sui fatti. Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio di Candido Montini era parente alla lontana e non cugino di primo grado dell'ex vice ... (Tg24.sky.it)