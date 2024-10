Mistero e speranze sul destino di Riccardo (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultimo messaggio alla madre l’ha inviato 25 minuti dopo la mezzanotte di sabato 12 ottobre, prima di sparire nel nulla. Una laconica affermazione, per rispondere alla domanda della madre che gli chiedeva come andava e se la nonna, che lui aveva incontrato poco prima, stesse bene. Da allora ancora nessuna traccia di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da ormai 10 giorni, dopo che aveva posteggiato la sua vettura davanti l’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno gli effetti personali, tra cui i documenti e il cellulare. Il giorno prima aveva ricevuto un piccolo pacco da Amazon. E quella sera l’aveva trascorsa con gli amici a Urbino, che poi l’avevano accompagnato a casa. Più tardi, intorno alla mezzanotte, un suo caro amico era passato a riprendersi un borsone. Ilrestodelcarlino.it - Mistero e speranze sul destino di Riccardo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’ultimo messaggio alla madre l’ha inviato 25 minuti dopo la mezzanotte di sabato 12 ottobre, prima di sparire nel nulla. Una laconica affermazione, per rispondere alla domanda della madre che gli chiedeva come andava e se la nonna, che lui aveva incontrato poco prima, stesse bene. Da allora ancora nessuna traccia diBranchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da ormai 10 giorni, dopo che aveva posteggiato la sua vettura davanti l’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo, con all’interno gli effetti personali, tra cui i documenti e il cellulare. Il giorno prima aveva ricevuto un piccolo pacco da Amazon. E quella sera l’aveva trascorsa con gli amici a Urbino, che poi l’avevano accompagnato a casa. Più tardi, intorno alla mezzanotte, un suo caro amico era passato a riprendersi un borsone.

