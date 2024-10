Movieplayer.it - Miss Fallaci, Miriam Leone: “Oriana era un’eroina romantica”

(Di martedì 22 ottobre 2024)ci ha raccontato come è diventatanella serie tv presentata alla Festa del Cinema di Roma. Prossimamente su Rai1. "Abbiamo scelto di dare alla serie un look un po' alla Mrs. Maisel, abbiamo rischiato" spiega in apertura di conferenza, che dà il volto alla giornalista nella serie, presentata alla Festa del Cinema di Roma, e prossimamente su Rai1. "Non stavamo consegnando lache in tanti si sarebbero aspettati. Speriamo che il racconto della forza della sua gioventù possa ispirare le nuove generazioni a pensare di poter realizzare i propri sogni con le proprie azioni". "Si è trattato di calarsi in un'epoca lontana per tutti, gli anni Cinquanta, e riuscire a trasportare quel mondo qui