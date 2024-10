Superguidatv.it - Mirco e Giulia a Temptation Island 2024: un mese dopo, come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)tra, una delle coppie diedizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo visto cosa è successo unilfalò di confronto.una relazione durata 9 anni,si era avvicinato alla single Alessia e ha deciso di uscire con lei dal programma lasciando la sua storica fidanzata.non ha potuto che accettare questa decisione rimanendo molto delusa dal comportamento del suo ex. Cosa sarà successo unsi è presentato da Filippo in compagnia di Alessia che ha raccontato che hanno iniziato una frequentazione fuori e si trovano molto bene. ”È venuto lui da me tre volte e quando stiamostiamo benissimo. Non gli manca niente, per me vale tanto e ci tengo tantissimo a lui“.