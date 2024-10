Liberoquotidiano.it - "Minority Report", Spielberg in grande forma: la suspense funziona benissimo

(Di martedì 22 ottobre 2024)Sky Action ore 23. Con Tom Cruise, Colin Farrell e Samantha Morton. Regia di Steven. Produzione Usa 2002. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Nel 2054 i delitti saranno se non aboliti perlomeno impediti perché previsti. Un sistema di controlli automatici riesce a individuare un criminale prima che commetta un omicidio. Un agente della squadra addetta ai controlli va in tilt quando scopre che un potenziale assassino potrebbe essere lui. Urge una ricerca frenetica per cambiare il destino. PERCHÈ VEDERLO Perchéè in buonain questa inquietante trasposizione di un famoso racconto di Philip Dick. Lae intanto non mancano gli interrogativi di sempre: Fino a che punto puòre l'autodeterminazione? Fino a che punto possiamo fidarci della memoria?