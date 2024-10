Milan-Club Brugge: la rete di Mendoza che gelò San Siro (Di martedì 22 ottobre 2024) Milan Club Brugge: la rete di Mendoza Martedì 22 ottobre, alle 18.45, lo stadio Giuseppe Meazza sarà il teatro della sfida tra Milan e Club Brugge. Una sfida che rievoca ricordi non proprio bellissimi nella mente dei tifosi rossoneri. Quella tra le due compagini sarà il quinto incontro nella massima competizione europea ed il Diavolo, in casa, non ha mai vinto. Nel secondo turno dell’edizione 1990-1991, tra le mura amiche finì a reti inviolate. Al ritorno ci pensò Carbone a regalare il passaggio del turno alla squadra allora allenata da Arrigo Sacchi. Passano tredic’anni e nella terza giornata della fase a gironi 2003-2004 succede l’impensabile. Il Milan, fresco Campione d’Europa (come nel 1990) affrontò la squadra belga nella terza giornata della fase a gironi. Glieroidelcalcio.com - Milan-Club Brugge: la rete di Mendoza che gelò San Siro Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024): ladi Mendoza Martedì 22 ottobre, alle 18.45, lo stadio Giuseppe Meazza sarà il teatro della sfida tra. Una sfida che rievoca ricordi non proprio bellissimi nella mente dei tifosi rossoneri. Quella tra le due compagini sarà il quinto incontro nella massima competizione europea ed il Diavolo, in casa, non ha mai vinto. Nel secondo turno dell’edizione 1990-1991, tra le mura amiche finì a reti inviolate. Al ritorno ci pensò Carbone a regalare il passaggio del turno alla squadra allora allenata da Arrigo Sacchi. Passano tredic’anni e nella terza giornata della fase a gironi 2003-2004 succede l’impensabile. Il, fresco Campione d’Europa (come nel 1990) affrontò la squadra belga nella terza giornata della fase a gironi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - non sottovalutare il Club Brugge : lo dice la storia! Tutti i precedenti - Tuttavia, la formazione rossonera non dovrà commettere l’errore di sottovalutare la squadra allenata da Nicky Hayen come dovrebbe avere insegnato la storia. L’ultima volta tra le due formazione risale all’ormai lontano 2003, sempre nella massima competizione europea ma nella fase a gironi. it (@dailymilan. (Dailymilan.it)

LIVE – Milan-Club Brugge 1-1 - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - 15? – Molto attivo Liberali per i rossoneri. 46? – Si riparte. . 69? – Fuori Colombo e Stalmach, dentro Albe e Ossola. 41? – Alla prima vera occasione, va avanti il Brugge. 13. 91? – Ossola vicino al pari. 28? – Poche occasioni e ritmi bassi, Milan che sta provando a imporre il proprio gioco. (Sportface.it)

LIVE – Milan-Club Brugge 0-1 - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - . 13. 1? – Si parte. La diretta testuale di Milan-Club Brugge, match valevole per la terza giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. 4? – Il primo calcio d’angolo del match è per il Brugge. Furo questa volta batte Pittarella. 15? – Molto attivo Liberali per i rossoneri. 41? – Alla prima vera occasione, va avanti il Brugge. (Sportface.it)