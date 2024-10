Medicina: lenti intraoculari Icl per sconfiggere miopia e ipermetropia (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Correggere miopie fino a -18 diottrie e ipermetropie fino a +8 diottrie è possibile anche senza la classica chirurgia laser. L'alternativa è offerta dalle lenti intraoculari Icl che rappresentano una soluzione avanzata per la correzione dei difetti visivi e offrono Ilgiornaleditalia.it - Medicina: lenti intraoculari Icl per sconfiggere miopia e ipermetropia Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Correggere miopie fino a -18 diottrie e ipermetropie fino a +8 diottrie è possibile anche senza la classica chirurgia laser. L'alternativa è offerta dalleIcl che rappresentano una soluzione avanzata per la correzione dei difetti visivi e offrono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lenti intraoculari Icl : una soluzione innovativa per la correzione di difetti visivi - Le Icl non solo rappresentano un’alternativa alla chirurgia laser, ma si pongono anche come una delle opzioni migliori nel panorama della salute visiva contemporanea. Un futuro luminoso per chi cerca correzione visiva L’innovazione delle lenti Icl rappresenta non solo un miglioramento nella correzione dei difetti visivi, ma anche una reazione a bisogni specifici di pazienti con problematiche ... (Gaeta.it)