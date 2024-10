Maxima d'Olanda, un vero trionfo di colori (Di martedì 22 ottobre 2024) La sovrana olandese ha dato un'altra volta riprova del suo stile improntato a una certa vivacità optando per un abito che è una vera ventata di allegria couture Vanityfair.it - Maxima d'Olanda, un vero trionfo di colori Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La sovrana olandese ha dato un'altra volta riprova del suo stile improntato a una certa vivacità optando per un abito che è una vera ventata di allegria couture

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxima d’Olanda sorprende ancora - il look e i gioielli che non passano inosservati - Anche di recente la sovrana, infatti, ha scelto un abito verde acceso per un suo impegno ufficiale. Non è la prima volta che la prima donna del paese fiammingo, sceglie di vestirsi di verde, anzi, questo colore è uno dei più ricorrenti nei suoi look. Il ciondolo terminava con una pietra dura blu e rossa. (Dilei.it)

Maxima d’Olanda - una regina spaziale in mezzo a giovani e astronauti - Sarà per la forte personalità o per l’indubitabile senso dello stile, ma la moglie di re Guglielmo riesce sempre, per un motivo o per l’altro, a lasciare il segno. Come scrive Histoires Royales, però, «Nessuno sorrideva più della regina Maxima stessa, che sembrava addirittura piegare la testa all’indietro dalle risate». (Amica.it)

Maxima d'Olanda che rende omaggio alla moda marocchina con l'upcycling di un suo vecchio abito - La sovrana ha inaugurato una mostra dedicata alla moda del paese nordafricano con una mise firmata Benchellal. Si tratta di un rewear di un certo livello: con la versione più lunga di quel vestito la regina aveva partecipato all'apertura del Parlamento del 2022. (Vanityfair.it)