Made in Italy, la stretta contro il "tarocco" funziona: i risultati della nuova legge. Urso: "È la strada giusta" (Di martedì 22 ottobre 2024) La battaglia contro la contraffazione non si ferma: a nove mesi dall'entrata in vigore della legge "Made in Italy", sono già 2.357 i casi concreti in cui le nuove norme, tra distruzione delle merci sequestrate e sanzioni pecuniarie più forti, sono state applicate nell'ambito di una intensa attività di controllo e contrasto da parte delle forze dell'ordine. Si tratta di un segnale forte, un'indicazione chiara della volontà delle istituzioni di proteggere l'eccellenza del Belpaese da un fenomeno che da troppo tempo mina la nostra economia. «Si stringe la morsa sul grave fenomeno della contraffazione», ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. I numeri gli danno ragione. Tra sanzioni pecuniarie aumentate e distruzione di merci contraffatte, l'Italia non cede terreno nella tutela delle sue eccellenze.

