Loris Benito: «Young Boys, puoi giocartela contro l'Inter! E' molto pericoloso quel giocatore»

Benito, difensore giallonero, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa pre Young Boys Inter di Champions League

Loris Benito, difensore dello Young Boys, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter in Champions League.

Loris Benito SU Young Boys INTER APPROCCIO ALLA GARA- «Quando giochiamo contro le big dobbiamo essere coraggiosi e sfruttare

Inter - occhio al campo sintetico dello Young Boys. Gasperini avverte : "E' un altro sport" - Nella terza giornata di Champions League, l`Inter si appresta a far visita allo Young Boys a Berna. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il... (Calciomercato.com)

Magnin pre Young Boys Inter : «Loro leader in Europa. Noi useremo questa strategia» - Cosi Joel Magnin, allenatore ad interim dello Young Boys, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Inter di Champions League. Magnin pre Young Boys Inter. Le parole dell’allenatore ad interim degli svizzeri, alla vigilia della gara contro i nerazzurri. ESORDIO IN CHAMPIONS- «Conosco la competizione perché l’ho affrontata da giocatore, è stata una grande esperienza e adesso […]. (Calcionews24.com)

Young Boys-Inter - Inzaghi studia il turnover : la probabile formazione - Stefan de Vrij chiamato a sostituire Acerbi al centro della difesa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Young Boys-Inter, Inzaghi studia il turnover: la probabile formazione) © Inter-News. (Inter-news.it)